Massafra, “L’ uomo e & l’ AI”

di Angelo Nasuto

L’iniziativa è prevista alle ore 19:30, presso il sagrato della chiesa di San Leopoldo Mandic

La natura dell’essere umano spesso oggigiorno si scontra con i progressi di una tecnologia fuori controllo. Venerdì prossimo a Massafra si terrà un incontro pubblico con argomento l’avvento di questa intelligenza artificiale in rapporto con la centralità della persona. L’iniziativa è prevista alle ore 19:30, presso il sagrato della chiesa di San Leopoldo Mandic, e si annuncia con un titolo alquanto semplice ma emblematico: “L’uomo & l’AI”.

L’incontro, promosso dall’ass. PAIDEIA, sodalizio associativo di promozione sociale, e dalla Diocesi di Castellaneta, prenderà le mosse dall’enciclica Magnifica Humanitas, e offrirà un momento di confronto sui profili etici, culturali e sociali legati allo sviluppo delle nuove tecnologie.

Dopo i saluti di Lanfanco Rossi, componente della Direzione Regionale del Partito Democratico, e l’introduzione di Antonio Azzone, presidente del PD di Massafra, i lavori saranno moderati da don Michele Marco Quaranta, parroco e docente di storia e filosofia presso il liceo De Ruggieri della stessa città di Massafra. Ci sarà l’intervento di Piero Marra, docente di Filosofia del Diritto e Nuove Tecnologie presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Da rilevare il valore dell’iniziativa che vedrà anche degli interventi bipartisan di esponenti politici provenienti dai due principali schieramenti partitici: infatti è prevista la presenza e l’intervento di Dario Iaia, deputato della Repubblica Italiana appartenente al partito Fratelli d’Italia, e di Michele Mazzarano, presidente onorario dell’Associazione Paideia, ma anche noto leader politico di lunga militanza PD. Le conclusioni saranno affidate alla voce autorevole, in materia di solidarietà umana e sociale, del vescovo della Diocesi di Castellaneta Mons. Sabino Iannuzzi. L’incontro intende di certo favorire uno scambio di vedute e un confronto pubblico su un tema di grande e crescente attualità, con particolare attenzione all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle relazioni umane, sulla formazione e sulla vita sociale, in un periodo storico dove molti riconoscono la perdita dei valori tradizionale ed un bisogno urgente di riscoperta valoriale. Naturalmente l’ingresso è libero.

