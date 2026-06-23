Taranto, incendio nelle campagne del carcere

Fiamme alte e un’ alta colonna di fumo nero nei pressi della casa circondariale

Oggi 23 giugno, nelle campagne del carcere di Taranto, è divampato un incendio per cause ancora da accertare. Le fiamme hanno coinvolto una vasta zona e hanno richiesto l’ intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale. Non si registrano al momento feriti o danni alle strutture adiacenti. Le autorità sono a lavoro per mettere in sicurezza la zona ed eventualmente individuare le cause che hanno scatenato l’ incendio.