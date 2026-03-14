Massafra punta sul rilancio dei Santi Medici: pulizia, parcheggi e promozione turistica

di Angelo Nasuto

Incontro in Comune tra il Comitato di quartiere e la sindaca Giancarla Zaccaro con gli assessori: potenziamento della raccolta differenziata, deblattizzazione anticipata, nuovi parcheggi e iniziative di promozione per valorizzare il centro storico in vista della stagione primavera-estate

Lo sviluppo del centro storico tanto agognato a Massafra da anni potrebbe avere una decisa svolta nei prossimi mesi. Ad essere interessato da questo sviluppo è in primis il quartiere dei Santi Medici che nel periodo estivo si trasforma a piacevole vetrina da vivere all’aperto, per trascorrere serate all’insegna della prelibata gastronomia e della buona musica. Proprio giovedì sera, presso gli uffici comunali di via Livatino si è tenuto un incontro tra il neonato Comitato Santi Medici e gli esponenti dell’amministrazione comunale, con la presenza in prima linea della sindaca Giancarla Zaccaro.

L’incontro si è rivelato molto proficuo, perché il primo cittadino, in compagnia della squadra degli assessori (Cultura, Isabella Tagliente, Urbanistica, Cosimo Maraglino, Lavori Pubblici, Antonio Cerbino, Servizi Sociali, Francesco Cacciapaglia), ha ascoltato le esigenze primarie di quella zona di Massafra, da un po’ di tempo dedita al turismo enogastronomico estivo. In questo senso, per evitare di presentare aree degradate agli avventori che arrivano per passare una giornata di svago, c’è in primis un’assoluta necessità di pulizia più accurata di questi luoghi. A tal proposito sarà implementato il servizio di raccolta differenziata, che l’estate scorsa non era stato così puntuale e preciso, tanto da provocare sporcizia, degrado e una ricorrente atmosfera maleodorante, soprattutto lungo la zona posizionamento dei bidoni in via Laliscia. Tale problematica verrà affrontata con maggiore rigore quest’anno, tanto da istituire il servizio di deblattizzazione tempestivamente già tra poche settimane, prima che questi sgradevoli insetti depongano le uova e cominciano la loro proliferazione.

In via di risoluzione il problema dei posti auto degli avventori, che spesso si concentrano a volta in maniera disordinata all’inizio di via Laliscia, vicino al piccolo semaforo, introdotto qualche anno fa. Difatti a breve saranno pronti ben due aree parcheggio, disposte a sud, tra cui una antistante la chiesa di Sant’Agostino e l’altro adiacente al locale di nuova apertura, di fianco al McDonald. Per migliorare poi la circolazione stradale l’amministrazione sta preparando un adeguato percorso di segnaletica verticale, supportato da una definizione più chiara dell’intera toponomastica. Inoltre, per dare più visibilità al centro storico, la compagine governativa realizzerà alcuni video di promozione turistica. Nelle prossime settimane proseguiranno gli incontri con i quartieri di potenziale attrattiva turistica, perché è intenzione dell’amministrazione convocare altri operatori economici e comitati, per cercare di preparare al meglio la prossima stagione primavera-estate: tra una settimana infatti ci sarà un incontro a Chiatona per presentare il Piano delle coste; e così la Tebaide potrà diventare nel suo piccolo una meta turistica, nel bel panorama paesaggistico e storico architettonico della Puglia.