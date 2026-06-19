Massafra, “Truffe: informarsi per difendersi”

di Angelo Nasuto

L’appuntamento è dedicato alla prevenzione di tutti i tipi di truffe (telefoniche, online e porta a porta)

Si è svolto con grande partecipazione e coinvolgimento ieri sera, presso i locali del Polo Seconda Gioventù, l’incontro pubblico dal titolo “Truffe: informarsi per difendersi”. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Giancarla Zaccaro e dall’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Massafra, Francesco Cacciapaglia, in collaborazione con il succitato ente che tiene impegnati i cittadini della terza età del territorio massafrese. L’appuntamento, dedicato alla prevenzione di tutti i tipi di truffe (telefoniche, online e porta a porta), ha registrato una significativa presenza di cittadini, confermando il forte interesse della comunità verso un tema di grande attualità e rilevanza sociale.



Protagonisti dell’incontro sono stati il Capitano della Compagnia Carabinieri di Massafra, Gerardo Manzolillo, il comandante di stazione Leonardo Carucci e il Comandante della Polizia Locale Mirko Tagliente, i quali hanno illustrato le modalità più diffuse con cui vengono perpetrati i tentativi di truffa, fornendo indicazioni pratiche per riconoscerli e prevenirli. Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del Presidente del Polo Seconda Gioventù Mimmo Pascadopoli. Numerose sono state le domande e gli interventi provenienti dal pubblico, che hanno reso il confronto particolarmente partecipato e concreto, offrendo ai presenti un’importante occasione di approfondimento e consapevolezza.



“La risposta dei cittadini è stata estremamente positiva – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Francesco Cacciapaglia – infatti ci teniamo molto a questi incontri, perché la prevenzione passa anche attraverso l’informazione. Incontri come questo consentono di fornire strumenti utili per riconoscere i rischi e tutelare sé stessi e i propri familiari. Ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro che svolgono ogni giorno, il Polo Seconda Gioventù e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa”.