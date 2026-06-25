MassafraEstate, il cartellone degli eventi

di Angelo Nasuto

Tagliente: “Tanti sono gli appuntamenti previsti in più di due mesi di date e ogni serata ha tenuto conto di ogni aspetto della cultura, dalla musica, sempre onnipresente, al teatro, dal cinema allo sport, fino alla fede religiosa”

L’estate è partita già da un pezzo per le temperature torride dei giorni scorsi ed a Massafra si definisce il cartellone degli eventi di MassafraEstate. Stamattina, negli uffici comunali di via Livatino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’insieme degli eventi, alla presenza del primo cittadino, Giancarla Zaccaro, e dell’assessore alla Cultura Isabella Tagliente.

È stata proprio quest’ultima ad esordire nei suoi discorsi di annuncio di questo cartellone estivo delle iniziative di intrattenimento per l’estate nella Tebaide, chiarendo come occorre avere una visione culturale precisa della città e delle sue bellezze da valorizzare, “perché – ha dichiarato – noi di questa amministrazione crediamo molto nella comunità massafrese”. L’esponente di Giunta ha pronunciato tre parole che rappresentano i tre concetti chiave, capaci di ispirare il lavoro svolto per approdare a tutto ciò: tradizioni, identità, valorizzazione con inclusione.



“Tanti sono gli appuntamenti previsti in più di due mesi di date – ha affermato la Tagliente – e ogni serata ha tenuto conto di ogni aspetto della cultura, dalla musica, sempre onnipresente, al teatro, dal cinema allo sport, fino alla fede religiosa”. La MassafraEstate 2026 ha un titolo nuovo, la Dolce Vita Massafrese, che si fonda sul piacere di vivere la città con gioia e spensieratezza, alla ricerca della dolcezza in ogni dettaglio. L’assessore ha poi posto l’accento sull’importanza dei luoghi da far vivere alla cittadinanza: in primis i luoghi del centro storico (piazza Garibaldi e Corso Italia ma anche Lungovalle ed i quartieri di Gesù Bambino e Santi Medici), ma si è puntato a valorizzare i luoghi naturalistici, per riscoprire gli ambienti sani e salubri (il Parco Madre Terese di Calcutta).



È intervenuta anche la sindaca, la quale ha aggiunto che per lei questo non è un semplice cartellone di eventi, ma è un raccontare la nostra città con tutte le sue immagini e tutti i vari colori. “Perché Massafra – ha specificato – ha tanti colori e una città colorata narra la propria dolcezza e la propria spensieratezza, in ogni angolo e pertugio, liberandoci dal tram tram frenetico di ogni giorno”. La Zaccaro ha evidenziato la novità tecnologica del QR code che saprà aggiornare l’insieme delle iniziative giorno per giorno, con un sito internet dedicato (visitmassafra.it); e ha voluto rimarcare il valore del centro storico, che va rivissuto e ripopolato, “perché – ha voluto precisare – se scappiamo da un luogo, non lo recupereremo mai e poi mai e sarà del tutto abbandonato”. Infine la sindaca ha voluto ringraziare tutti gli uffici comunali per il lavoro svolto e l’impegno delle attività produttive, soprattutto di alcune vie del borgo antico, che hanno collaborato in maniera sinergica e concreta. Tra gli eventi non mancherà il Palio della Mezzaluna (fine estate) e alcune serate al santuario della Madonna della Scala per celebrare i 250 anni del suo Santo Patrocinio.