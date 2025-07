Matera: al via il Bosco della Memoria

L’ eco cimitero per cani, gatti, criceti e canarini approda nella città dei sassi

Approvato dal consiglio comunale del 25 luglio scorso, la città di Matera si fa portavoce di un progetto che non lascia più soli tutti coloro che hanno un legame con gli animali, così definiti,di affezione.

Dopo la cremazione le ceneri saranno disposte in urne biodegradabili e poste alla base di nuovi alberi o piante, selezionati tra le specie previste dal Regolamento Comunale del verde.

L’iniziativa è stata presentata tramite un emendamento all’assestamento di bilancio dai consiglieri comunali Vincenzo Santochirico e Marina Rizzi, del gruppo Progetto Comune Matera, su una proposta già ideata dai Verdi e accolta dal sindaco Antonio Nicoletti e dall’assessore all’Ambiente Rocco Buccico.

Come si legge dalla nota di Lucia Summa e Mario Montemurro (Europa Verde – AVS), Marina Bianchi e Vincenzo Gabriele (Giovani Europeisti Verdi): con l’approvazione all’unanimità di un emendamento, proposto Progetto Comune per Matera, all’assestamento di bilancio, il Consiglio Comunale di Matera ha destinato 20.000 euro alla realizzazione del primo Cimitero Comunale per gli Animali d’Affezione, ispirato al progetto “Saranno Alberi – Bosco della Memoria”, che unisce la valenza sociale del ricordo degli animali da compagnia a quella ambientale della riforestazione urbana.”

L’ intero progetto non graverà sulle spese della collettività ad eccezione di una prima fase di infrastruttura iniziale.

Sono in corso a palazzo di città le consultazioni per individuare l’ area più idonea da destinare e l’ associazione che se occuperà avendo come obiettivo il benessere animale.

Dopo il cosiddetto passaggio sul “ponte dell’ arcobaleno ” il bosco della memoria si pone quindi, come alternativa per tutti coloro che vorranno continuare a mantenere vivo il legame in un luogo di silenzio e ricordo. Ma non solo, la morte inesorabile che si intreccia con la natura,muta ,si trasforma fino alla rinascita nel verde.