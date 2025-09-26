Matera Capitale Mediterranea 2026

Al via il 20 marzo, nella giornata della felicità

Nell’area del Mediterraneo c’è bisogno di tanta felicità e non di quella tristezza, segnata dai gravi problemi e conflitti che, purtroppo, siamo costretti a vedere. Ci auguriamo che sia un segnale di buon auspicio per il presente e futuro”. Così il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti (centrodestra), intervenuto durante il Consiglio comunale sul tema di Matera 2026. “C’è grande attenzione da parte del Ministero della Cultura sul nostro percorso, ci fornirà grande sostegno – ha aggiunto -. Non mancherà l’apporto della Regione Basilicata, che sarà al nostro fianco, anche con una cifra che dovrebbe essere di circa 3 milioni di euro. Come Comune, invece, stanzieremo 500mila euro. Lavoreremo insieme per un anno da protagonisti”. (ANSA).