venerdì 26 Settembre 25
CP

Matera Capitale Mediterranea 2026

Primo Piano

Articoli Correlati

Massafra, consegnati i nuovi capannoni ai cartapestai

CP -
di Angelo Nasuto In vista dell’edizione 2026 del Carnevale massafrese, gli artigiani hanno fatto il loro ingresso nei locali dove poter creare le loro opere Siamo...
“Taranto Vecchia 2025: Mare, Suoni e Memorie”

CP -
Il centro storico si anima con musica, teatro e arte Domani, sabato 27 settembre, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, si terrà nella Città Vecchia...
Infortuni mortali sul lavoro, il monito di Confapi Puglia

Vincenzo Carriero -
Commenta i dati forniti da Inail Puglia, Carlo Martino. "Serve intervenire, di più e meglio, sugli aspetti culturali. Farlo ricercando un approccio concertativo tra...
