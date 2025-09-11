Matera in corsa per la prevenzione con komen Italia

Partito il countdown per la “Race for the cure 2025”

Si svolgerà dal 26 al 28 settembre l’ evento sportivo e di solidarietà per la prevenzione dei tumori al seno.

Al Parco del Castello della città di Matera,due giorni dedicati alla salute e alla condivisione. La raccolta fondi è finalizzata a sostenere la ricerca. Saranno effettuate visite gratuite ed esami per la diagnosi precoce.

A testimonianza storie di “donne in rosa” che hanno affrontato o stanno affrontando il tumore al seno.

L’ evento simbolo di Komen Italia, l’ associazione di volontariato italiano che vanta 25 anni di sostegno alla lotta contro i tumori al seno, terminerà la domenica con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km. Ogni anno si svolge in 5 città italiane. Partita da Roma lo scorso maggio,fa tappa nelle città di Bari, Bologna,Brescia e Matera. Per concludersi poi in Campania il prossimo ottobre.Per maggiori dettagli e iscrizione all’ evento consultare il sito ufficiale www.komen.it.

Foto della tappa di Miglionico ( Comitato regionale Basilicata)

