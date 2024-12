Maxi assunzione alla Vestas: ingresso di 17 professionisti

Grazie all’intermediazione di Arpal Puglia, l’azienda amplia il proprio organico a Taranto, puntando su profili altamente specializzati nel settore delle energie rinnovabili

Diciassette professionisti altamente specializzati sono stati assunti da Vestas Blades Italia srl grazie all’intermediazione di Arpal Puglia. Questa assunzione è il risultato di una selezione che ha coinvolto 500 candidati, avviata a luglio e conclusasi recentemente, gestita dal Centro per l’Impiego di Taranto.

Vestas Blades Italia srl è una filiale della holding danese leader nella progettazione e produzione di generatori di energia rinnovabile, in particolare turbine eoliche. Presente nel territorio ionico da 25 anni, è una delle realtà imprenditoriali più significative della zona ed è stata recentemente designata come concessionaria della Piastra logistica di Taranto per i prossimi nove anni. Lo scorso mese, Vestas ha inaugurato una nuova linea di produzione delle turbine V236-15.0, affiancandosi alle quattro già attive; questo progetto di espansione è sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso i “Contratti di sviluppo” gestiti da Invitalia.

Per la società, Arpal Puglia ha selezionato quattro profili professionali specifici: addetto al magazzino, ispettore di qualità, tecnico di manutenzione e addetto alla lavorazione di materiali compositi. La raccolta delle candidature è avvenuta tramite il portale regionale “LavoroXTe”, con circa 500 partecipanti. Dopo una prima valutazione dei CV, i candidati hanno sostenuto colloqui presso la sede di Vestas con operatori del Centro per l’Impiego.

La selezione tecnica, condotta dagli ingegneri dei vari reparti, ha portato all’assunzione finale di 17 candidati ritenuti idonei. L’intero processo si è svolto in un clima collaborativo tra il responsabile Hr dell’azienda e il Centro per l’Impiego, garantendo trasparenza ed efficacia.

Damiano Gianturco, Hr Business Partner Emea/S di Vestas Blades Italia srl, ha espresso gratitudine al team del Centro per l’Impiego per la loro collaborazione durante le giornate di selezione. “Abbiamo avuto modo di riscontrare l’elevata competenza e professionalità espressa sia nella fase organizzativa che in quella operativa delle selezioni. Ci auguriamo per il futuro di poter continuare la proficua collaborazione con Arpal Puglia, oggi protesa sempre più a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro con le aziende presenti sul territorio”, dichiara Gianturco.