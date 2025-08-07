Meteo, Ferragosto rovente: torna l’anticiclone africano, temperature oltre i 30 gradi

Nel fine settimana il caldo aumenterà e in alcune località si raggiungeranno, secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, i 38 gradi

L’estate torna a infiammarsi in vista di Ferragosto 2025. L’anticiclone africano riporta il caldo su gran parte della Penisola, con temperature che in molte città supereranno i 30 gradi.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, l’ondata di afa interesserà in modo uniforme Nord e Sud, mentre la Protezione civile ha già emesso i primi bollini gialli per Bolzano, Firenze, Perugia e Rieti. Da domani, i centri urbani sotto osservazione saliranno a 11, su un totale di 27 monitorati. Il picco è atteso nel weekend, quando, secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, in alcune località si potranno toccare i 38 gradi.

Intanto, i dati del programma europeo Copernicus, che monitora il clima attraverso satelliti e stazioni meteo globali, registrano luglio come il terzo mese più caldo a livello mondiale e il quarto in Europa. Un rallentamento rispetto al 2023 e al 2024, che avevano segnato temperature record. Per questo motivo, Copernicus definisce luglio 2025 come una breve tregua dal caldo estremo.