Meteo: maltempo in arrivo, weekend di nubi e pioggia

Dopo una settimana di stabilità, l’alta pressione cede il passo a un sistema perturbato che interesserà la regione a partire da sabato

Dopo una settimana caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate grazie alla presenza di un campo di alta pressione, la Puglia si appresta a vivere un altro weekend più “cupo”. Le previsioni meteo indicano un graduale peggioramento del tempo nelle prossime ore, con l’arrivo di nubi e possibili precipitazioni.

Nella giornata di oggi, venerdì 7 marzo, persiste ancora l’influenza dell’alta pressione con condizioni generalmente stabili. Tuttavia, le previsioni indicano una leggera instabilità in alcune aree, con pioggia debole prevista in diverse località. A Taranto, in particolare, cieli con nubi sparse e una temperatura di circa 8.3°C, con umidità relativa dell’80% e assenza di precipitazioni.

Per il weekend si attende un deciso peggioramento del tempo. Un fronte perturbato interesserà la regione a partire da domani, sabato 8 marzo, portando con sé nubi e precipitazioni più consistenti. Un cambiamento dovuto all’arrivo di un sistema di bassa pressione che si sta formando sul Mediterraneo. Nel Salento e nel Tarantino, le condizioni potrebbero essere più instabili, con piogge localmente temporalesche, anche se un rapido miglioramento è previsto per la tarda serata di domenica 9 marzo.