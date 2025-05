L’estate bussa alla porta: temperature in risalita fino a 30 gradi

Dopo settimane di maltempo, l’anticiclone porta bel tempo e clima estivo in Puglia. Attenzione all’esposizione solare

L’estate è pronta a fare il suo ingresso in Puglia. Dopo un periodo caratterizzato da temperature insolitamente basse e condizioni meteorologiche instabili, l’anticiclone già presente sull’Europa occidentale e meridionale porterà un deciso cambio di scenario. La nuvolosità presente sull’Adriatico si dissolverà nelle prossime ore, lasciando spazio a un lungo periodo di stabilità atmosferica che, secondo le previsioni, dovrebbe protrarsi per almeno cinque giorni.

Per la giornata di venerdì 30 maggio, si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi con temperature massime contenute tra i 22 e i 24 gradi. Persistono venti di tramontana e mare Adriatico molto mosso, mentre lo Ionio si manterrà poco mosso.

Sabato 31 maggio sarà caratterizzato da sole pieno e un ulteriore rialzo termico, con punte di 25-27 gradi nelle zone interne. La costa adriatica risentirà ancora di correnti settentrionali più fresche, seppur in attenuazione. Il termometro raggiungerà i suoi valori più alti domenica 1° giugno, con massime previste tra i 28 e i 30 gradi nelle aree interne, mentre le zone costiere godranno di temperature più miti.

Attenzione all’esposizione solare in questo periodo dell’anno, in cui è fondamentale utilizzare adeguate protezioni contro i raggi UV per evitare scottature cutanee.