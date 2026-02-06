Modifiche aree di sosta e ottimizzazione posti auto: atto di indirizzo della Giunta comunale

Più posti auto, maggiore sicurezza e una nuova organizzazione della sosta: la Giunta approva un atto di indirizzo che ridisegna gli stalli sul territorio comunale, con interventi mirati tra Borgo, Tre Carrare Battisti e centro storico

Nell’ottica di una revisione e razionalizzazione della disciplina della sosta sull’ intero territorio comunale e al fine di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, la sicurezza della circolazione e l’ottimizzazione dei posti auto disponibili, la Giunta ha adottato un atto di indirizzo.

La delibera si articola in tre azioni principali: nuova configurazione di alcuni stalli di sosta da cassettone a spina di pesce. Tale revisione consentirà l’incremento di 223 posti auto di cui 88 nel rione Tre Carrare Battisti e 135 nel Borgo; trasformazione degli stalli a pagamento in stalli liberi in zona Borgo e in prossimità dello stesso rione; trasformazione degli stalli liberi in stalli a pagamento nel centro storico, con possibilità di pass gratuiti per residenti.

“La gestione della sosta veicolare costituisce un elemento essenziale delle politiche di mobilità urbana e di governo dello spazio pubblico, con riflessi significativi sulla sicurezza stradale, sull’accessibilità dei servizi e sulla qualità della vita – spiega l’assessore all’Urbanistica Giovanni Patronelli- Le modifiche che abbiamo predisposto arrivano da un’attenta fase di ascolto di cittadini e commercianti le cui istanze abbiamo raccolto e condiviso. Le misure sono in via sperimentale e non è escluso che in futuro possano arrivare ulteriori correttivi”.