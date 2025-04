L’Amerigo Vespucci approda a Taranto

Il veliero della Marina Militare ormeggiato al Castello Aragonese fino al 22 aprile. Tra eventi culturali e spirituali, parteciperà anche ai Riti della Settimana Santa in veste di chiesa giubilare

È apparsa all’orizzonte poco prima delle 8 di mercoledì 16 aprile, solcando maestosamente le acque del Mar Grande tra gli applausi dei cittadini assiepati lungo il Ponte Girevole. La nave Amerigo Vespucci, icona galleggiante del Made in Italy, è tornata a Taranto dopo tre anni dall’ultima visita, conquistando immediatamente il cuore della città.

Il veliero della Marina Militare resterà ormeggiato fino al 22 aprile lungo la suggestiva banchina del Castello Aragonese, segnando la settima tappa del Tour Mediterraneo. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Difesa e sostenuta da ben 12 Ministeri, è parte del più ampio Tour Mondiale che porta nel mondo l’eccellenza italiana in campo culturale, tecnologico, scientifico e agroalimentare. Durante la permanenza nel capoluogo jonico, la “nave più bella del mondo” parteciperà attivamente ai Riti della Settimana Santa, assumendo per l’occasione il titolo di chiesa giubilare.

Il programma

Il programma prevede per oggi, mercoledì 17 aprile, momenti di grande suggestione: dalle 8 alle 10 si svolgerà l’imbroccamento dei pennoni in segno di lutto per la Passione di Cristo, mentre alle 19 nella cappella di San Leonardo sarà celebrata la Messa in “Coena Domini” con la successiva processione dal Castello Aragonese al veliero. Alle 21 è previsto il passaggio della confraternita del Carmine sul ponte di comando della nave, in una fusione tra tradizione marinaresca e spiritualità locale.

Nelle aree adiacenti al Castello Aragonese è stato allestito il Villaggio IN Italia, che ospiterà una serie di eventi aperti al pubblico: dal seminario “AMAN” dedicato ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, al focus sullo spazioporto nazionale e il volo suborbitale promosso dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica. Grande attesa anche per il Talk ANSA “La Puglia incontra l’Amerigo Vespucci”, con diretta streaming sul sito dell’agenzia di stampa e sul canale YouTube del Tour.

Tra gli appuntamenti più attesi, venerdì 19 aprile alle 19.30 è in programma la proiezione del film “Il Comandante” all’interno della Conference Hall del Villaggio, con prenotazione disponibile sul sito ufficiale.

La produzione dell’evento è affidata a Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con Ninetynine, in un partenariato pubblico-privato che ha consentito la realizzazione di questa iniziativa di grande valore simbolico e culturale. Attesi a Taranto, tra gli altri, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Ministro per il Sud e il PNRR Tommaso Foti, la cui presenza è ancora in fase di conferma.