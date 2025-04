Nave Amerigo Vespucci parteciperà ai sentiti Riti della Settimana Santa

A distanza di tre anni dall’ultima visita, nave Amerigo Vespucci torna a Taranto dal 16 al 22 aprile. In programma cinque giorni di eventi per la città

Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, dopo la tappa di Brindisi, tornerà, dopo tre anni dall’ultima sosta, a Taranto dove ormeggerà lungo la suggestiva banchina del Castello Aragonese dal 16 al 22 aprile.

In occasione della Santa Pasqua e della storica ritualità della Settimana Santa a Taranto, Nave Amerigo Vespucci, la cui cappella è stata nominata chiesa giubilare, ospiterà l’Altare della Reposizione e sarà luogo di passaggio delle Poste della confraternita del Carmine.

Attesi a Taranto il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti.

Questo il programma dettagliato:

Giorno 17 aprile:

– dalle 08.00 alle 10.00 a bordo di Nave Amerigo Vespucci i nocchieri effettueranno l’“operazione di imbroccamento dei pennoni” in segno di lutto nel rispetto della Passione di Cristo (i pennoni verranno rimossi dalla posizione “in croce” ed inclinati sul piano verticale in senso opposto

– Dalle ore 19.00 circa verrà celebrata presso la Cappella San Leonardo al Castello Aragonese la Santa Messa in “Coena Domini” al termine della quale verrà portato processionalmente il Santissimo Sacramento che sarà riposto nell’Altare della Riposizione allestito a bordo del Vespucci.

– Dalle ore 20.00 circa processione del Santissimo Sacramento dalla Cappella San Leonardo all’Altare della Riposizione allestito a bordo del Vespucci.

– Dalle ore 21.00 circa passaggio a bordo di Nave Amerigo Vespucci delle Poste della confraternita del Carmine.

Gli altri appuntamenti

Nei giorni di sosta la conference hall del Villaggio IN Italia, allestita al Castello Aragonese, ospiterà una serie di appuntamenti: il seminario “AMAN” “Alliance of Mediterranean News Agencies” dedicato ai Giochi del Mediterraneo, l’attesa manifestazione sportiva multidisciplinare riservata alle nazioni del bacino Mediterraneo che nel 2026 si svolgerà a Taranto; il seminario “Il volo suborbitale e lo Spazioporto nazionale: sviluppi e prospettive future”, organizzato dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare che approfondirà il tema della realizzazione di uno spazioporto nazionale, destinato a diventare un centro cruciale per le operazioni spaziali italiane e internazionali; il panel “Barriere sensoriali, accessibilità e sviluppo di buone pratiche” a cura del Ministero per le Disabilità.

A Taranto tornerà il consueto appuntamento con il Talk ANSA, media partner del Tour Mediterraneo Vespucci, dal titolo “La Puglia incontra l’Amerigo Vespucci, l’eccellenza italiana si racconta a Taranto”, trasmesso in diretta streaming sul sito ANSA.it e sul canale YouTube del Tour Vespucci.

Si terrà al Villaggio IN Italia anche la premiazione delle scuole e degli studenti che hanno partecipato al concorso “Il mare è …” che rientra tra le iniziative legate alla Giornata del Mare dedicata quest’anno al mondo subacqueo.

Giorno 19 alle ore 19.30 presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia, proiezione del film “Il Comandante” (evento prenotabile sul sito www.tourvespucci.it)

Le visite a bordo di Nave Amerigo Vespucci: coloro che hanno effettuato la prenotazione potranno salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare esibendo il QR code rilasciato in fase di prenotazione.

Il Villaggio IN Italia sarà aperto al pubblico (ingresso libero presso Piazza Castello, senza prenotazione)

Il 17 aprile dalle 8:30 alle 20:30; il 18 aprile dalle 9:30 alle 17:30; il 19 aprile dalle 9:30 alle 22:30; il 20 aprile dalle 12:30 alle 22:30 e il 21 aprile dalle 9:30 alle 22:30.