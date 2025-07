Nidi di tartaruga Caretta Caretta in località “Torretta” a Marina di Taranto

L’area è stata messa in sicurezza in attesa della schiusa delle uova

Nei giorni scorsi, su segnalazione di un attento cittadino è stato rinvenuto un sito di nidificazione di tartarughe Caretta Caretta nella spiaggia di Torretta mare, a Marina di Taranto (TA).

Grazie al tempestivo intervento dei volontari del WWF Taranto, Massimo e Luca Mezzapesa, rispettivamente padre e figlio, l’area è stata messa in sicurezza in attesa dell’intervento del personale del CRTM WWF Italia a Policoro (MT).

Si tratta della prima segnalazione per la stagione di riproduzione della specie nel 2025, terza segnalazione storica per l’area di competenza dell’amministrazione di Taranto, la seconda censita con conferma diretta da parte dei responsabili con autorizzazione in deroga al DPR 357/97 del CRTM WWF Italia a Policoro (MT). La segnalazione è stata supportata dall’intervento dei volontari del WWF Taranto e dai volontari del Circolo LAC sez. di Taranto (TA) con il Vicepresidente Angelo Santoro che hanno provveduto a recintare per un perimetro di 16 m2 con paletti in legno e nastro bianco/rosso. Sopra la camera di incubazione è stata posizionata la rete antipredazione e verrà tenuta sotto controllo la temperatura per lo studio dell’andamento dell’incubazione.