Nonni e nipoti a lezione di sicurezza: i Carabinieri insegnano a difendersi dalle truffe

Incontro speciale all’Ic “Aldo Moro” di Carosino con il capitano Fabbricatore

Una mattinata diversa dal solito quella di lunedì 24 marzo all‘Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Carosino, dove nonni e nipoti si sono ritrovati fianco a fianco per imparare a difendersi dalle truffe. L’iniziativa, nata dalla sensibilità degli stessi studenti, ha visto protagonista il Capitano Silvana Fabbricatore, Comandante della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, affiancata dal Luogotenente Giancarlo Inguscio.

L’idea dell’incontro è scaturita durante un precedente seminario sul bullismo, quando alcuni alunni hanno segnalato all’Ufficiale delle “chiamate sospette” ricevute dai loro nonni. La dirigenza scolastica ha prontamente accolto la proposta di organizzare un nuovo appuntamento dedicato specificamente alla prevenzione delle truffe agli anziani.

Durante l’incontro, il Capitano Fabbricatore ha illustrato le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori, che spesso si fingono avvocati, carabinieri o poliziotti per raggirare le persone più vulnerabili. “I malfattori fanno leva sui sentimenti e sulla solitudine”, ha spiegato l’Ufficiale, sottolineando come le vittime siano spesso disposte a cedere anche oggetti di grande valore personale per aiutare quello che credono essere un parente in difficoltà.

Il messaggio chiave dell’incontro è stato chiaro: in caso di sospetta truffa, è fondamentale chiamare immediatamente il 112, utilizzando un telefono diverso da quello contattato dai truffatori. Solo così si può ricevere supporto da personale qualificato, in grado di verificare la situazione e raccogliere tempestivamente le informazioni necessarie per individuare i responsabili.