Notte del Liceo Classico: il De Ruggieri di Massafra celebra la cultura

di Angelo Nasuto

Studenti protagonisti di una serata intensa tra teatro, musica e cultura classica: grande partecipazione di pubblico e istituzioni per celebrare le radici e il valore formativo del liceo classico

Una piacevole serata trascorsa alla riscoperta delle origini classiche, ancorate alla terra pugliese, di cui il liceo De Ruggieri fa parte da decenni. È stata la Notte del Liceo Classico, iniziativa di ambito nazionale, tenutasi ieri sera all’istituto scolastico di Massafra, che ha visto la partecipazione di tanti studenti, le cui performance sono state ammirate da un numerosissimo pubblico, per ore seduto ad apprezzare gli approfondimenti tematici sviluppati grazie all’opera dei ragazzi. All’appuntamento imperdibile hanno presenziato la Preside del liceo massafrese, la prof.ssa Elisabetta Scalera, con tutto lo staff dei collaboratori e l’organizzazione artistica pensata e poi realizzata dal corpo docente dell’indirizzo classico. Nel pubblico importanti le presenze istituzionali dell’assessore all’Istruzione Annamaria Scarica e dell’assessore ai Servizi Sociali Francesco Cacciapaglia, oltre che del Presidente del Consiglio Comunale Raffaele Gentile.

Il programma intenso della serata ha visto l’androne della sede centrale del liceo trasformarsi in un polo culturale d’eccellenza per tutta la città, sin dalle prime ore dell’iniziativa, iniziata verso le 18, quando ad esibirsi sono stati gli studenti dei tre istituti comprensivi. Suggestive le loro esibizioni, che hanno trovato lo spunto appropriato al tema dell’humanitas con un bel mix ben orchestrato tra poesia, lingue classiche e cultura musicale. In tal senso molto apprezzata è stata la performance dei giovani della scuola media Andria, che hanno recitato in lingua latina il brano Alba Chiara di Vasco Rossi. Molti applausi anche per i ragazzi della scuola media Manzoni e dell’I.C. San Giovanni Bosco, ben disimpegnatisi tra note musicali e temi riguardanti il valore dell’umanità. Si è arrivati al clou della serata con l’atteso arrivo sulla scena dei ragazzi del liceo classico, impegnati a raccontare narrazioni di opere letterarie classiche e tradizionali, dall’Iliade alla tragedia di Antigone, fino al più leggero Decameron. Hanno fatto da piacevole cornice le coreografie del corpo di ballo degli studenti e i brani suonati dalla band The Bricks, composta sempre dai liceali del De Ruggieri.

Nel finale è intervenuta la coordinatrice dello spettacolo andato in scena, la prof.ssa Ilaria Carrozzo, che dopo i vari ringraziamenti di rito ha evidenziato come il liceo classico non deve mai perdersi, perché “stasera ha espresso una dichiarazione d’intenti, per ribadire quanto sia un fondamento di ricchezza interiore, di padronanza di lingua e pensiero, dove la cultura è l’unica forza, in una società che ci vuole divisi per ceti e risorse economiche”. Anche la Preside è stata molto contenta della serata: “ho apprezzato la scelta delle letture – ha affermato – ben calibrate sul tema dell’umanità, un valore che deve ritornare al centro delle esistenza di tutti noi. Abbiamo ammirato un bel ventaglio di emozioni e passioni umane ben rappresentate, nella speranza che l’indirizzo classico riprenda vigore, per non abbandonare le nostre origini verso una rinnovata sensibilità alle materie classiche”.