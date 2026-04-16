Nuovarredo inaugura il nuovo spazio espositivo a Francavilla Fontana

Il pomeriggio sarà arricchito da un esclusivo cooking show con gli chef Antonella Ricci e VinodSookar, che delizieranno gli ospiti con le loro creazioni culinarie

Sabato 18 aprile, alle ore 17:00, Nuovarredo apre le porte della sua nuova area espositiva a Francavilla Fontana, uno spazio interamente dedicato ai prestigiosi marchi Veneta Cucine e Moretti Compact Home. Un evento pensato per celebrare il design contemporaneo e la qualità dell’abitare, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra soluzioni innovative, eleganza e funzionalità.

Il pomeriggio sarà arricchito da un esclusivo cooking show con gli chef Antonella Ricci e VinodSookar, che delizieranno gli ospiti con le loro creazioni culinarie. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera, l’intrattenimento musicale a cura dei DJ Ciccio Riccio.

Non mancherà un momento dedicato ai sapori del territorio, con una raffinata degustazione di vini proposta dalla Cantina Due Palme. L’appuntamento è in via per Grottaglie, a Francavilla Fontana. Un’occasione imperdibile per lasciarsi ispirare dal mondo dell’arredo e vivere un pomeriggio all’insegna del gusto, della creatività e dello stile.