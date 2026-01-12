Nuovo stadio Iacovone, Ferrarese lancia un appello

Il commissario dei Giochi del Mediterraneo pubblica sui social la foto dello stadio definitivamente riqualificato, con ulteriori dettagli che potrebbero essere decisi dai tarantini

Il commissario dei Giochi del Mediterraneo pubblica sui social la foto dello stadio definitivamente riqualificato, con ulteriori dettagli che potrebbero essere decisi dai cittadini: “Questa scritta è solo una prova iniziale – scrive Ferrarese – perché vogliamo che lo stadio parli con la voce di tutti i tarantini. Proponeteci le vostre idee di scritte e colori per scegliere quella che avrà più seguito. La vostra creatività è la nostra forza!”.

Ferrarese lancia agli utenti questo nuovo appello, sfidando l’immaginazione di quanti vorranno partecipare nel contribuire a impreziosire la struttura.