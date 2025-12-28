Olimpiadi invernali: la Fiamma olimpica arriva a Massafra

di Angelo Nasuto

L’arrivo dell’importante simbolo sportivo è previsto domani intorno alle 15:15 e il percorso cittadino che intraprenderà riguarderà le strade del centro cittadino a partire da corso Regina Margherita

Domani sarà una giornata storica per la città di Massafra; la Tebaide d’Italia infatti accoglierà la fiamma olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina. L’arrivo dell’importante simbolo sportivo è previsto intorno alle 15:15 e il percorso cittadino che intraprenderà riguarderà le strade del centro cittadino a partire da corso Regina Margherita. Poi la fiaccola percorrerà piazza Vittorio Emanuele, corso Italia, piazza Garibaldi, via Vittorio Veneto, viale Marconi e via Crispiano, attraversando così il centro per ben due volte. Sarà questo un evento da vivere intensamente perché rappresenta uno straordinario momento per poter condividere gli autentici valori dello sport, ispirati alla pace, allo spirito di condivisione, all’unità, fino alla solidarietà e all’inclusione, riconosciuti per dare spazio agli atleti e aiutarsi a vicenda, ponendo per qualche minuto da parte la competitività.

Le origini della fiamma olimpica risalgono all’antica Grecia, quando un fuoco veniva tenuto acceso per tutto il periodo di celebrazione delle Olimpiadi antiche. Il fuoco poi venne reintrodotto nelle Olimpiadi del 1928, e da allora fa parte del cerimoniale dei Giochi Olimpici moderni. Questo perché per gli antichi greci, il fuoco aveva una caratteristica divina e si credeva che fosse stato rubato agli Dei e donato agli uomini da Prometeo. Ecco il motivo per cui il fuoco era presente anche in molti santuari: acceso permanentemente sull’altare del tempio di Estia ad Olimpia, durante i Giochi Olimpici, che onoravano Zeus, venivano accesi ulteriori fuochi nel suo tempio e in quello di sua moglie, Era.

In questi giorni il simbolo sacro sta attraversando vari paesi dell’Italia per mano di tedofori che la condurranno verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Tutti i massafresi, nonché tutte le Associazioni Sportive, sono invitati a scendere in strada nel primissimo pomeriggio per essere protagonisti di un evento di importanza internazionale, manifestando il forte senso di appartenenza al proprio territorio ed esaltando i valori universali dello Sport. L’invito arriva anche dalla consigliera comunale delegata allo Sport Nanni Antonante, che ha affermato: “Noi dell’amministrazione staremo sulla zona migliore del percorso, penso o in piazza Vittorio Emanuele o piazza Garibaldi, accogliendo tutta la carovana con i promo trucks degli sponsor. L’evento è molto importante perché in provincia di Taranto, oltre al capoluogo siamo solo noi e Crispiano ad ospitare la fiamma. Dunque vogliamo dare una ricca immagine partecipativa della città”.