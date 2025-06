Ondata di caldo record in Puglia, ma lunedì arriva il maestrale

Nel weekend temperature fino a 39 gradi. Poi drastico calo termico con raffiche di vento fino a 60 km/h

Un’ondata di caldo intenso è attesa in Puglia per il prossimo weekend, con l’anticiclone che sta dominando il Mediterraneo centro-orientale portando cieli sereni e temperature in costante aumento. Il termometro raggiungerà il suo picco nelle prossime 48 ore, con valori particolarmente elevati nella zona della Capitanata e del Tavoliere, dove si sfioreranno i 39 gradi. Non andrà molto meglio nelle aree interne della regione, dove le massime oscilleranno tra i 35 e i 37 gradi, accompagnate da un aumento delle temperature minime.

La situazione meteorologica subirà però un brusco cambiamento a partire da lunedì 9 giugno. L’arrivo di intense correnti di maestrale porterà un deciso refrigerio, con un crollo delle temperature fino a 12 gradi nelle zone interne e di circa 7 gradi lungo la costa. Il vento, che finora ha mantenuto un’intensità moderata con direzione variabile, si intensificherà notevolmente raggiungendo raffiche tra i 55 e i 60 km/h, particolarmente intense sul versante adriatico.

L’Adriatico vedrà un significativo aumento del moto ondoso, con mare da mosso a molto mosso, mentre lo Ionio manterrà condizioni più tranquille, restando quasi calmo o poco mosso.