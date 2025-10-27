Orchestra ICO della Magna Grecia, al Teatro Orfeo la fisarmonica di Galliano

La Trentatreesima edizione della Stagione Eventi musicali, ospiterà anche le musiche di Astor Piazzolla

Secondo appuntamento dopo Raphael Gualazzi, Lunedì 27 ottobre alle 21.00, al teatro Orfeo di Taranto. La trentatreesima edizione della Stagione Eventi musicali ospiterà le musiche di Astor Piazzolla per il concerto del fisarmonicista Richard Galliano.

La Stagione Eventi musicali 2025/2026, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC, Ministero della Cultura. Collaborano istituti e attività di prestigio del territorio.

Richard Galliano ha cominciato a suonare la fisarmonica a quattro anni. Frequenta il Conservatorio di Nizza e a Parigi conosce Claude Nougaro, con il quale sarà amico, fisarmonicista e suo direttore d’orchestra. Secondo incontro decisivo con Astor Piazzolla, geniale compositore e bandoneonista argentino che lo incoraggerà fortemente a creare la “nuova musette” francese, come lui stesso in precedenza aveva inventato il “nuovo tango” argentino.

