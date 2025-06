Ospedale San Cataldo: slitta ancora l’apertura

di Emanuela Perrone

L’apertura prevista per fine marzo era stata poi rinviata al 26 giugno. Oggi la struttura è ancora incompleta, senza arredi e apparecchiature, né personale

Doveva essere pronto il 26 giugno, e invece è ancora lì, in attesa di diventare un vero ospedale. Il San Cataldo, la nuova struttura sanitaria destinata a rivoluzionare l’assistenza ospedaliera del territorio, oggi si presenta ancora come un grande contenitore vuoto, in larga parte da attrezzare, arredare e soprattutto da popolare con personale medico, infermieristico e amministrativo.

Il nuovo nosocomio sarebbe dovuto entrare in funzione entro la fine di marzo 2025. Poi, complice una serie di ritardi, la scadenza è slittata al 26 giugno. Una data annunciata nei mesi scorsi come un traguardo ormai certo. E invece la realtà è un’altra e ci parla ancora una volta di proroghe e di rinvii.

I lavori strutturali sono completati, ma manca quasi tutto ciò che lo renderebbe operativo: letti, apparecchiature, sistemi informatici, arredi e strumenti essenziali. Mancano le persone: medici, infermieri, tecnici e amministrativi non sono ancora stati designati.

Nel frattempo, i cittadini attendono, ormai disillusi, l’apertura di un presidio che dovrebbe rappresentare un salto di qualità per la sanità del territorio.

Il San Cataldo, per ora, resta una promessa incompiuta.