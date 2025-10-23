Ospedale San Cataldo, sopralluogo istituzionale al cantiere in vista della Conferenza dei Sindaci

Il primo cittadino Bitetti: “Rappresenta una risposta concreta al bisogno di salute del territorio”

In vista della prossima Conferenza dei Sindaci sulla Sanità, il sindaco ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso il cantiere del nuovo Ospedale San Cataldo, accompagnato dal commissario straordinario della ASL, Gregorio Colacicco.

Durante la visita è emersa chiaramente la vocazione del San Cataldo a diventare un polo di eccellenza clinica e formativa, anche grazie alla sinergia con la Facoltà di Medicina, che quest’anno celebra l’uscita dei primi laureati. Particolare attenzione è stata dedicata al nuovo eliporto, attualmente in fase di definizione per quanto riguarda il modello di gestione, con l’ipotesi di una collaborazione operativa anche con la Marina Militare.

Il Sindaco ha espresso soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori, sottolineando l’importanza di garantire tempi certi e massima trasparenza nel completamento dell’opera. A tal proposito, è stato ricordato che i tempi medi di realizzazione di strutture ospedaliere di questo livello, a livello nazionale, si aggirano intorno ai dieci anni: un dato che restituisce la complessità e la portata dell’intervento in corso.

“Il San Cataldo rappresenta una risposta concreta al bisogno di salute del territorio. – Ha dichiarato il sindaco Bitetti – Il sopralluogo conferma l’impegno condiviso delle istituzioni per consegnare alla comunità un ospedale moderno, efficiente e pienamente operativo.

Una volta completato, il San Cataldo, che potrebbe ambire a diventare un vero e proprio policlinico – sarà una struttura d’avanguardia sotto il profilo tecnologico e organizzativo, in grado di integrare assistenza ospedaliera, attività di ricerca e formazione universitaria.”