giovedì 23 Ottobre 25
CP

Ospedale San Cataldo, sopralluogo istituzionale al cantiere in vista della Conferenza dei Sindaci

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, scontro tra un pulmino e un auto sulla Statale 100

CP -
Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe esserci un ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del capoluogo ionico Questa mattina si è verificato, sulla Statale 100...
Read more

Taranto, truffe agli anziani. I Carabinieri incontrano i cittadini

CP -
Lezione di difesa quotidiana per dire "Basta agli inganni" Un incontro partecipato, sentito e soprattutto utile, -fanno sapere nella nota- così si può riassumere l’appuntamento...
Read more

Villaggio olimpionico nell’area della nuova base navale?

Vincenzo Carriero -
L'idea è maturata l'altro giorno in Prefettura, nel mentre si svolgevano i lavori del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una soluzione...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand