Parcheggiatori abusivi: stretta della polizia locale

Nel corso di un controllo sequestrata anche sostanza stupefacente

Durante un’operazione di controllo finalizzata al dilagante contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, la Polizia Locale di Taranto ha fermato un soggetto già noto per precedenti analoghi. Nel corso della verifica, l’uomo è stato trovato in possesso di un discreto quantitativo di sostanze stupefacenti. Il soggetto è stato sottoposto a sanzione amministrativa sia per l’attività di parcheggiatore abusivo, sia per il possesso di droga. I controlli finalizzati a reprimere l’attività illecita proseguiranno nei prossimi giorni.