Parcheggio Mezzacapo, sopralluogo di Kyma mobilità per restituirlo alla città

L’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di porre le basi per tutte le azioni necessarie a restituire questo importante spazio alla città di Taranto

“Come primo atto ufficiale del mio mandato da Presidente di KYMA Mobilità – le parole del presidente Gira – ho voluto effettuare un sopralluogo presso il parcheggio Mezzacapo, insieme al Comandante della Polizia Locale e dai rappresentanti degli enti preposti”.

L’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di porre le basi per tutte le azioni necessarie a restituire questo importante spazio alla città di Taranto.

“Il parcheggio Mezzacapo – continua Giorgia Gira – rappresenta una risorsa fondamentale per la mobilità urbana, ma anche un’opportunità concreta per supportare il tessuto commerciale locale. La sua riattivazione agevolerebbe la circolazione dei cittadini e incentiverebbe l’attività dei commercianti, che da tempo segnalano con forza la carenza di aree di sosta.

Con gli enti competenti abbiamo condiviso l’urgenza di procedere nel rispetto delle normative, ma con tempi rapidi e un approccio concreto. A tal fine, ci siamo aggiornati per un nuovo sopralluogo, questa volta con la Soprintendenza, per affrontare ogni aspetto tecnico e burocratico necessario.

L’obiettivo è chiaro: restituire quanto prima alla città un parcheggio pienamente funzionale, nel rispetto delle regole ma con la determinazione di offrire risposte tangibili a cittadini e operatori economici”.