Pasqua col bel tempo: piogge lontane per il weekend festivo

Clima mite e sole per le festività pasquali in Puglia, dopo una settimana di scirocco e temperature oltre le medie

La Puglia si prepara a un weekend pasquale all’insegna del bel tempo. Il maltempo e il forte vento di scirocco che hanno caratterizzato l’intera settimana stanno lasciando il posto a correnti più fresche di origine atlantica, garantendo condizioni ideali per le festività. Nelle prossime ore è prevista una leggera variabilità atmosferica con la possibilità di qualche breve e localizzato piovasco nelle zone interne della Murgia e sui versanti adriatici della regione. Come riferisce Alex Guarini di Rai Meteo, si tratterà comunque di fenomeni isolati e di breve durata che lasceranno rapidamente spazio a schiarite.

La giornata di sabato 19 aprile vedrà ampi spazi soleggiati su tutta la regione, con temperature in leggera diminuzione ma comunque in linea con le medie stagionali. Le temperature minime si attesteranno tra gli 8 e i 10 gradi in pianura, mentre le massime raggiungeranno i 20-23 gradi nei capoluoghi. I venti saranno deboli e variabili, con mari mossi sia sul versante adriatico che su quello ionico.

Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, si preannuncia come la giornata perfetta da trascorrere all’aperto, con temperature stabili e cielo prevalentemente sereno. Per quanto riguarda il lunedì di Pasquetta, si prevede un aumento della nuvolosità nel pomeriggio soprattutto sul Foggiano, con qualche possibile occasionale piovasco sui monti Dauni. Nel resto della regione il sole sarà alternato a nubi sparse, ma senza rischio significativo di precipitazioni.