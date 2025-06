Personale 118 aggredito: Asl Taranto condanna l’accaduto

Il Commissario Straordinario della Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco esprime solidarietà e vicinanza a tutti gli operatori aggrediti e al direttore del 118 Mario Balzanelli e condanna fermamente la violenza

Ieri (venerdì 27 giugno) pomeriggio ennesima aggressione ai danni del personale sanitario. I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno avviato le prime valutazioni e controlli sanitari sullo stato di salute dell’uomo, cercando di quietare verbalmente il paziente in forte stato di agitazione. Prima di avviare il trasporto presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero in ambulanza, l’uomo ha estratto un coltello con intenti non certo opportuni. Alla vista dell’arma, gli operatori sanitari si sono posti al sicuro e hanno chiamato la Polizia di Stato.

Il Commissario Straordinario della Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco esprime solidarietà e vicinanza a tutti gli operatori aggrediti e al direttore del 118 Mario Balzanelli e condanna fermamente la violenza. “Il personale del 118, come quello del Pronto Soccorso, è quello più esposto alle aggressioni – ha affermato Colacicco – Loro intervengono sempre, con impegno e tempestività, per aiutare chi è in difficoltà e non meritano di essere aggrediti in nessun modo mentre compiono il proprio lavoro. A tutti gli operatori del 118 impegnati va la mia solidarietà e il mio impegno affinché questo fenomeno preoccupante si possa arginare, a garanzia della dignità dei lavoratori e della loro salute”.

Il Commissario Straordinario Colacicco incontrerà, nei prossimi giorni, la task force aziendale che si occupa di prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, al fine di aumentare l’attenzione sul percorso per la definizione e adozione di ulteriori misure per proteggere gli operatori. “Una severa condanna alle aggressioni ai sanitari – ripete Colacicco – è doverosa e necessaria: questi episodi non solo rappresentano un reato, ma sono anche il segnale preoccupante di un deterioramento del senso civico e della cultura del rispetto. I professionisti della salute dedicano la loro vita al benessere degli altri, spesso in condizioni difficili e sotto enorme pressione. Attaccarli fisicamente, verbalmente, o con un’arma, non è solo un gesto vile, ma mina le fondamenta stesse della convivenza civile. È urgente promuovere un’educazione al rispetto delle istituzioni e delle persone che ne incarnano il servizio, altrimenti il rischio è quello di normalizzare la barbarie. Le prestazioni mediche, infatti, sono strettamente personali e coperte da riservatezza e non è possibile militarizzare i servizi”.