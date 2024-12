Piazza Fontana, una strage senza colpevoli

Raimondo Etro, nel podcast edito da CosmoPolismedia, sostiene che ad uccidere il commissario Luigi Calabresi fu Valerio Morucci e non Ovidio Bompressi e Leonardo Marino, condannati con Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani. Esclusiva CosmoPolis

“Alessio Casimirri mi disse che ad uccidere Luigi Calabresi era stato Valerio Morucci”. La dichiarazione è di Raimondo Etro, un ex brigatista condannato per la strage di via Fani e per l’omicidio del giudice Riccardo Palma. “Il giorno dopo la strage sul Messaggero c’erano le foto di alcuni sospettati e in una mi sembrò di riconoscere Valerio Morucci. Aveva lo stesso aspetto, gli occhiali, i capelli, anche il vestito particolare, un doppiopetto, che usava in quel periodo… Fu Alessio Casimirri a dirmi che era stato Matteo ad uccidere Calabresi”. Valerio Morucci, conosciuto all’interno dell’estremismo di sinistra come Pecos e all’interno delle Brigate Rosse col nome di battaglia di Matteo. Nel nostro podcast “Piazza Fontana”, Raimondo Etro sostiene che fu lui ad uccidere il commissario Luigi Calabresi e non Ovidio Bompressi e Leonardo Marino, condannati con Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani.

“Ricordo benissimo le dichiarazioni di Raimondo Etro che considero, al contrario di altri brigatisti, persona attendibile”, ci dice il pubblico ministero Massimo Meroni che all’epoca indagò sull’omicidio del commissario e sulle dichiarazioni di Etro. “Arrivai fino in Nicaragua, dove è da sempre latitante Alessio Casimirri ma non mi consentirono di interrogarlo”. Tra l’altro ben prima di Etro, anche una brigatista pentita, Emilia Libera, aveva detto le stesse cose su Morucci e i suoi possibili legami con il caso Calabresi. Abbiamo ritrovato il suo verbale e porta la data del 2 aprile 1982. L’intervista a Raimondo Etro si può ascoltare nel podcast “Piazza Fontana”, edito da Edizioni Cosmopolis.

Nel podcast in tre puntate (Una strage senza colpevoli, Gli innocenti di Piazza Fontana e Giuseppe Pinelli) ci sono le voci dei familiari delle vittime di Piazza Fontana, dei sopravvissuti, di chi ha indagato e di chi ha eseguito la strage