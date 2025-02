Pierpaolo Volpe alla guida del Coordinamento regionale degli Infermieri pugliesi

Eletto all’unanimità, il presidente dell’Opi Taranto assume un ruolo strategico per rafforzare la professione infermieristica e il sistema sanitario regionale

Nella giornata di ieri, martedì 11 febbraio, il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche della Puglia ha ufficialmente preso forma, eleggendo all’unanimità Pierpaolo Volpe come nuovo Presidente. Questo riconoscimento segna un traguardo significativo per Volpe, già presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, e riflette il suo impegno costante a favore della professione infermieristica e del rafforzamento del ruolo degli infermieri nel sistema sanitario.

Il nuovo Coordinamento regionale è composto da un team di esperti: oltre a Volpe, sono stati eletti Paola De Biase come Vicepresidente, Saverio Andreula come Tesoriere e Giuseppe Papagni come Segretario.

In una dichiarazione, Volpe ha espresso la sua gratitudine verso i colleghi presidenti pugliesi per la fiducia accordatagli in questo ruolo cruciale. “La Regione Puglia è strategica per tutto il Paese,” ha affermato, sottolineando l’importanza di avere rappresentanti locali in posizioni nazionali. Ha anche menzionato la necessità di unire le forze per affrontare le sfide future della professione.

Volpe ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida, forte della sua esperienza come Consigliere dell’Ordine dal 2009 e Presidente dal 2020. Ha evidenziato l’importanza della collaborazione con altri presidenti pugliesi per costruire una solida storia della professione infermieristica nella regione.