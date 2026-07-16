giovedì 16 Luglio 26
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Politiche abitative, il Comune apre il confronto con sindacati e associazioni

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