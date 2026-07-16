Politiche abitative, il Comune apre il confronto con sindacati e associazioni

Prosegue il percorso di costruzione di una rete territoriale dedicata al diritto all’abitare

Domani, venerdì 17 luglio presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali di Via Lazio 45, si terrà un incontro con le organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà, insieme alle associazioni del settore, per avviare un confronto sulle politiche abitative cittadine e sul progetto della Social Rental Agency. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere proposte, condividere criticità e costruire una strategia comune che favorisca l’accesso alla casa, promuovendo strumenti innovativi di intermediazione sociale tra proprietari e cittadini in cerca di un’abitazione.

«Il diritto all’abitare rappresenta uno dei pilastri fondamentali del welfare locale. Vogliamo costruire un modello fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla corresponsabilità di tutti gli attori del territorio. La Social Rental Agency può diventare uno strumento concreto per favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggi, garantendo maggiore sicurezza ai proprietari e nuove opportunità per le famiglie che vivono situazioni di fragilità», dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche Abitative, Sabrina Lincesso.