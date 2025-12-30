Polizia di Stato, il bilancio del 2025: Droga e spaccio al primo posto

Non sono mancati anche diversi episodi di violenza domestica: ecco tutti i dati registrati dal 1 gennaio al 22 dicembre dalla Questura di Taranto

Il nucleo tarantino della Polizia di Stato traccia un bilancio del 2025. Tra i reati più commessi dal 1 gennaio al 22 dicembre 2025, secondo i dati raccolti dalla Questura di Taranto, al primo posto ci sono traffico e spaccio di droga. I dati sono stati svelati, stamattina, presso la sede ionica dal questore Davide Sinigaglia e gli agenti.

Nello specifico, sono stati sequestrati diverse quantità di sostanze: 59.635 grammi di cocaina, 291,45 grammi di eroina, 25.642 grammi di hashish e marijuana, e 220,4 grammi di sostanze sintetiche. Inoltre, sono state sequestrate armi, tra cui 6 fucili, 40 pistole, 2.091 munizioni, 77 armi da punta e taglio, e 402,5 kg di esplosivi. L’applicazione “You Pol” ha registrato un totale di 707 segnalazioni, di cui 208 relative a stupefacenti, 37 a casi di bullismo e 462 segnalazioni varie.

Le attività di sicurezza hanno portato all’arresto di 373 persone e alla denuncia in stato di libertà di 1.961 individui. Nel complesso, sono state identificate 135.448 persone, e sono stati controllati 45.053 veicoli, di cui 157 sono stati sequestrati. Sono state elevate 1.179 contravvenzioni al Codice della Strada, e sono stati ritirati 185 documenti. Sono stati emessi 22 avvisi orali e 271 ammonimenti.

Per quanto riguarda la prevenzione e il controllo del territorio, sono state avanzate 2 proposte di sorveglianza speciale e sono stati effettuati 34 rimpatri per violazione delle norme di soggiorno (F.V.O.). Sono stati emessi 52 provvedimenti di DASPO e 12 provvedimenti di DACUR. Ancora, sono stati effettuati 166 sopralluoghi, con 3.025 foto segnalamenti e 5 servizi di ordine pubblico e polizia giudiziaria. Sono stati raccolti 115 reperti stupefacenti e sono state effettuate 263 analisi di sostanze attraverso narcotest.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di polizia, sono stati rilasciati 11.244 passaporti. Le attività di controllo hanno visto l’ispezione di 187 circoli e esercizi commerciali, con 74 apparecchi videogioco controllati. Sono stati registrati 355 illeciti amministrativi, con sanzioni totali che ammontano a 585.802 euro. Inoltre, sono state applicate 21 sanzioni ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Nel campo dell’immigrazione, sono state effettuate 58 espulsioni, 22 trattenimenti in Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) e 19 accompagnamenti. Infine, la Polizia di Stato ha gestito un numero significativo di manifestazioni ed eventi. In totale, sono state registrate 828 manifestazioni, di cui 153 sportive, con 84 eventi considerati di alto impatto. Per garantire la sicurezza durante queste manifestazioni, sono stati impiegati 8.854 operatori di polizia.