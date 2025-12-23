Polizia Locale, la Cisl Fp incontra il Comandante Matichecchia per un confronto sul futuro del Corpo

“Restiamo in attesa di riscontri concreti da parte dell’Amministrazione comunale e ribadisce la necessità di un confronto strutturato, trasparente e responsabile, finalizzato alla tutela dei diritti dei lavoratori e al miglioramento complessivo dell’organizzazione del servizio di Polizia Locale”

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra una delegazione della CISL FP del Comune di Taranto e il Comandante della Polizia Locale, Matichecchia, nel corso del quale sono stati affrontati numerosi temi di particolare rilevanza per il personale del Corpo. Al centro del confronto, le condizioni di lavoro, le dotazioni operative, il servizio H24 e, soprattutto, le recenti scelte dell’Amministrazione comunale che incidono negativamente sul trattamento economico e previdenziale degli operatori.

“Per quanto riguarda i tesserini di riconoscimento, – si legge nella nota – è stato comunicato che sono in fase di definizione e stampa da parte della tipografia incaricata. Sul fronte della patente di servizio, invece, permane l’attesa della convocazione da parte della Prefettura, una tempistica che, è stato chiarito, non dipende dal Comando ma da adempimenti esterni.

Capitolo mezzi e dotazioni: la CISL FP ha preso atto del riscatto delle 11 motociclette BMW F750 GS e dell’impegno delle risorse necessarie per la loro manutenzione, risultato ottenuto anche grazie alle sollecitazioni sindacali della Cisl FP. Resta invece ancora in sospeso la consegna degli altri mezzi, prevista nei prossimi mesi del 2026, poiché attualmente in fase di allestimento.”

Particolarmente sentita la questione del vestiario. “La CISL FP ha sottolineato con forza la necessità di garantire la regolare e puntuale sostituzione dei capi, così come previsto dal regolamento vigente, evidenziando come carenze e ritardi incidano sul decoro, sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro del personale. – Sottolineano i rappresentanti – Da qui la richiesta all’Amministrazione comunale di prevedere, nel prossimo bilancio di previsione, risorse specifiche da destinare a un investimento strutturale sul vestiario.”

Ampio spazio è stato dedicato anche al servizio H24, in particolare per i turni a cavallo tra il sabato e la domenica. La CISL FP ha ribadito la necessità di sospendere tale servizio fino a quando non saranno chiariti gli obiettivi strategici dell’Amministrazione comunale per il 2026. Il sindacato ha inoltre evidenziato come, allo stato attuale, il servizio venga svolto in regime ordinario, rendendo indispensabile un chiarimento sulla sua natura e, soprattutto, l’eventuale regolamentazione attraverso strumenti contrattuali adeguati e risorse aggiuntive. Per questo motivo è stata richiesta l’apertura di un tavolo di confronto in delegazione trattante.

“Ma il nodo più critico riguarda le risorse economiche. La CISL FP ha denunciato con fermezza le gravi conseguenze della deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 18 dicembre 2025, che ha sottratto ai lavoratori della Polizia Locale il 10% delle risorse del Fondo ex art. 208 del Codice della Strada, precedentemente destinate all’incremento della pensione integrativa. – Proseguono – Una riduzione unilaterale dell’aliquota, passata dal 20%, che comporta un pesante danno economico e previdenziale per il personale e che, secondo il sindacato, rischia di compromettere anche la sostenibilità futura del servizio H24.

La CISL FP – concludono i rappresentanti sindacali – resta in attesa di riscontri concreti da parte dell’Amministrazione comunale e ribadisce la necessità di un confronto strutturato, trasparente e responsabile, finalizzato alla tutela dei diritti dei lavoratori e al miglioramento complessivo dell’organizzazione del servizio di Polizia Locale”.