Polizia Locale Taranto, Ligonzo (Cisl Fp): “Necessario prorogare la graduatoria del concorso”

In seguito alle recenti disposizioni introdotte dal Decreto PA 2025, che sospende la cosiddetta “norma taglia idonei” e annunciare il ripristino della validità triennale delle graduatorie, Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale Cisl FP Comune di Taranto, ha chiesto ufficialmente al Commissario straordinario Perrotta, se queste modifiche si applicano anche alla graduatoria del concorso pubblico per la copertura di 60 posti a tempo pieno e indeterminato di Agenti di Polizia Locale.

Con la Determinazione Dirigenziale nr. 564 del 19 gennaio 2023, infatti, è stata approvata la graduatoria per il concorso in questione, ma la Cisl FP sottolinea l’importanza di valutare la possibilità di estendere la proroga della graduatoria, al fine di ottimizzare le risorse umane già selezionate e garantire una gestione più efficiente del Corpo di Polizia Locale.

“La proroga delle graduatorie rappresenta, infatti, un’opportunità fondamentale per approfondire ulteriormente le competenze dei candidati idonei e accelerare il processo di copertura delle posizioni vacanti, senza dover ripetere un nuovo concorso. – Sottolinea Ligonzo – Come previsto dal Decreto PA 2025, la sospensione della norma che limitava al 20% il numero di idonei non vincitori per il biennio 2024-2025 consentirà a un numero maggiore di candidati di accedere al ruolo di Agente di Polizia Locale, rispondendo così rapidamente alle necessità dell’Ente.

Inoltre, la validità triennale delle graduatorie, fissata dal Decreto, consente alle amministrazioni locali di attingere più facilmente alle graduatorie esistenti, riducendo i tempi ei costi legati a nuove selezioni. Una misura che, secondo la Cisl FP, non solo velocizzerebbe le assunzioni, ma migliorerebbe anche l’efficienza nella gestione del Comando.”

La richiesta avanzata da Fabio Ligonzo, si inserisce in un contesto più ampio di ottimizzazione delle risorse pubbliche, che, secondo il sindacato, potrebbe portare un notevole miglioramento nell’organizzazione e nella qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. In attesa di una risposta da parte delle autorità competenti, la Cisl FP ribadisce l’importanza di una rapida e chiara definizione delle modalità di applicazione delle nuove disposizioni alle graduatorie già approvate, con l’obiettivo di garantire un utilizzo efficiente delle risorse.