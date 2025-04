Polizia Locale, Usb Taranto: “Necessario tavolo periodico per la sicurezza”

“C’è tutta una serie di questioni ataviche che dovranno essere affrontate quando partirà il nuovo corso amministrativo, e con il nuovo comandante. In questo confronto, abbiamo discusso ciò che ci appare più urgente e al tempo stesso di non difficile soluzione”

“Nell’incontro con il sub-commissario straordinario del Comune di Taranto, con delega alla Polizia Municipale, dottor Nicolì e con il comandante della Polizia Locale, dottor Orefice, abbiamo fatto richieste per le quali ci aspettiamo risposte a stretto giro, data la naturale brevità della gestione commissariale e la scadenza di mandato del comandante, che coincide con l’inizio della nuova amministrazione comunale.” Lo affermano in una nota i rappresentanti Usb Angelo Ferrarese, Rsu e Rls del Comune di Taranto, Laura Santoro, Massimo Albano e Luca Bellone De Grecis.

“Nell’ordine, abbiamo chiarito che, prima di impiegare il personale in strada, è assolutamente indispensabile convocare un tavolo periodico sulla sicurezza sul lavoro, alla presenza del datore di lavoro e del medico competente, chiamato quest’ultimo a dare indicazioni precise sulla natura delle limitazioni alla mansione specifica. Questo è un passaggio obbligato prima di impiegare il personale in servizi di viabilità.

Per quel che riguarda i soldi della previdenza integrativa del 2023, abbiamo chiesto che fine abbiano fatto e quando verranno versati. Si auspica già nella prossima settimana l’annuncio dello sblocco di queste risorse. – Si legge nella nota – Il sub commissario ha garantito che il rendiconto relativo al 2024 verrà regolarmente approvato entro il 30 aprile e, sempre entro fine mese, entreranno in servizio cinque nuovi vigili.

Abbiamo chiesto chiarimenti sul vestiario, e abbiamo appreso che a breve saranno destinati 40mila euro per i colleghi che non lo hanno ancora ricevuto, e che quindi presto ne saranno forniti.

Ovviamente, c’è tutta una serie di questioni ataviche che dovranno essere affrontate quando partirà il nuovo corso amministrativo, e con il nuovo comandante. – Concludono – In questo confronto, abbiamo discusso ciò che ci appare più urgente e al tempo stesso di non difficile soluzione”.