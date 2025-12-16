martedì 16 Dicembre 25
CP

Polo Sud e riforma della giustizia: il debutto del Comitato per il Si

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, Stadio Valente: l’ ispirazione del gabbiano in volo

CP -
L' adeguamento del campo scuola Salinella di Taranto rientra nei progetti di riqualificazione in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026 Lo Stadio di Atletica Leggera...
Read more

A.S.D. Pro Massafra, la “Partita del cuore” per la fibrosi cistica

CP -
di Angelo Nasuto L' appuntamento è per il 22 dicembre allo stadio Italia, dove si affronteranno gli imprenditori locali con l’ASD contro l’attuale amministrazione...
Read more

Manduria, tragedia in ospedale

CP -
Muore una giovane ragazza di 19 anni Questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, una 19enne è morta a causa di una grave forma di anemia. A...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand