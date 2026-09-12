sabato 12 Settembre 26
CP

Ponte Punta Penna, maxi tamponamento

Cronaca

Articoli Correlati

Ex Ilva, Confapi Taranto: “Il Governo faccia scelte coraggiose per Taranto”

CP -
“I cittadini aspettano che vengano mantenute le promesse da parte dell’Esecutivo” "Rispettiamo e prendiamo atto della decisione dei giudici. Confapi è disponibile e ha presentato...
Read more

Ex Ilva, Rizzo e Colautti (Usb): “Basta rinvii, il Governo intervenga con un piano pubblico”

CP -
“Quella decisione è la somma di 14 anni di errori commessi dai governi che si sono succeduti” La sentenza della Corte d’Appello di Milano che...
Read more

Ex Ilva, i legali dei Genitori Tarantini: “Ora una fase nuova”

CP -
Dopo la decisione della Corte d’Appello di Milano, Rizzo Striano chiede risarcimenti e garanzie per i lavoratori. Amenduni: “La salute viene prima della produzione” Gli...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand