Ponte Punta Penna, maxi tamponamento

Il bilancio dell’incidente è pesante: una persona, che secondo le prime informazioni sarebbe una donna ha perso la vita

Grave incidente nella notte sul Ponte Punta Penna di Taranto, dove, poco prima delle 2 di sabato 12 settembre, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto diversi veicoli.

Il bilancio dell’incidente è pesante: una persona, che secondo le prime informazioni sarebbe una donna, ha perso la vita, mentre si registrano anche alcuni feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, il personale del 118, impegnato nei soccorsi, le pattuglie della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

L’incidente, nonostante l’ora, ha provocato rallentamenti e una lunga coda lungo il Ponte Punta Penna, in direzione del quartiere Paolo VI. L’arteria rappresenta infatti uno dei principali collegamenti della città.

Restano ancora da chiarire le cause e la precisa dinamica del maxi tamponamento. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la sequenza degli impatti e stabilire le responsabilità.