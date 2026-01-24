Porto, Polizia interviene in una rissa di extracomunitari

La Polizia di Stato ha arrestato un africano, di 31 anni, ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali, resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale

La Polizia di Stato ha arrestato un africano, di 31 anni, ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali, resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. I poliziotti sono intervenuti, tempestivamente, dopo una segnalazione di una violenta rissa tra extracomunitari, nel Porto.

Qui hanno constastato che un uomo di origine africane stesse aggredendo, violentemente, un bengalese provocandogli evidenti ferite al volto. definitiva. Dopo un primo momento di resistenza, l’aggressore è stato arrestato.