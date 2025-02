Prevenzione delle truffe: Carabinieri a Massafra per informare e sensibilizzare

Incontro informativo a Massafra con la Compagnia provinciale di Taranto: focus su truffe telefoniche e consigli per la sicurezza degli anziani

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto continua il suo impegno nella prevenzione delle truffe attraverso una serie di incontri informativi e campagne di sensibilizzazione nella provincia jonica. L’ultima iniziativa si è tenuta presso la Parrocchia “Sacro Cuore” di Massafra, dove, al termine della Santa Messa, è stato organizzato un incontro informativo rivolto alla cittadinanza, con particolare attenzione agli anziani.

Il Capitano Gerardo Manzolillo, Comandante della Compagnia di Massafra dal 9 settembre scorso, ha condotto l’incontro portando la sua esperienza pluriennale maturata presso il Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Frascati. Durante la partecipata sessione informativa, il Capitano ha illustrato le diverse modalità di truffa più frequenti, fornendo preziose indicazioni per riconoscerle ed evitarle.

Sono stati presentati diversi casi reali, alcuni dei quali risolti positivamente grazie alle informazioni preventive ricevute durante analoghi incontri. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle truffe telefoniche, nelle quali i malintenzionati, spacciandosi per rappresentanti delle forze dell’ordine, medici o avvocati, inducono le vittime a consegnare denaro e oggetti di valore.

Il Capitano Manzolillo ha evidenziato come questi incontri formativi abbiano contribuito significativamente alla riduzione dei casi di truffa, ribadendo alcuni principi fondamentali di prevenzione. Ha sottolineato che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine può richiedere denaro o oggetti preziosi e che è fondamentale non aprire mai la porta a sconosciuti, né affidare questo compito ai bambini. Ha inoltre raccomandato di mantenere sempre un atteggiamento prudente e diffidente, limitando la condivisione di informazioni personali sui social media. In conclusione, ha ricordato che in caso di dubbi o sospetti è importante contattare immediatamente la Stazione Carabinieri locale o il numero unico di emergenza 112.