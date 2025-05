La prevenzione viaggia su quattro ruote: il camper Asl fa tappa a Laterza

Un ambulatorio mobile offrirà screening e vaccinazioni nei mercati della provincia di Taranto. Grande affluenza per la prima giornata

Ha preso il via ieri mattina da Laterza il progetto “La prevenzione in movimento” promosso dall’Asl di Taranto. Il camper attrezzato, presente al mercato durante la festa patronale, ha registrato un’importante affluenza di cittadini interessati a screening e vaccinazioni.

“Questo progetto avvicina la Asl ai cittadini – ha commentato il commissario straordinario Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco – portando le informazioni sulla prevenzione, con gli screening e le vaccinazioni direttamente nelle piazze, dove possiamo incontrare le persone più restie a spostarsi.”

Il personale del Dipartimento di Prevenzione ha offerto servizi senza necessità di prenotazione: vaccinazioni contro il fuoco di Sant’Antonio per gli over65 e screening per l’epatite C per i nati tra il 1969 e il 1989. Molti cittadini hanno anche richiesto informazioni e prenotazioni per gli screening oncologici, tra cui quelli per HPV, tumore al colon retto e alla mammella.

L’iniziativa proseguirà nei mercati settimanali di altri comuni: il 23 maggio a Montemesola e il 5 giugno a Pulsano. Sono in fase di definizione le date per Carosino, Palagianello, Crispiano, Martina Franca, Monteiasi, Faggiano e Maruggio.

“Invitiamo i comuni che non hanno ancora aderito a partecipare al progetto – ha concluso Colacicco – perché la prevenzione è fondamentale”. L’Asl resta in attesa delle disponibilità degli altri comuni della provincia jonica per ampliare ulteriormente il calendario degli appuntamenti.