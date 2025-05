Processione di San Cataldo: si potrà seguire il santo patrono dal mare

A bordo delle motonavi Kyma per vivere la tradizionale celebrazione. Biglietti a 15 euro, confermati i prezzi dello scorso anno. Due imbarcazioni disponibili

Torna l’appuntamento più atteso dai tarantini: la processione a mare di San Cataldo. Quest’anno Kyma Mobilità mette a disposizione entrambe le sue motonavi, la “Clodia” e l'”Adria”, per consentire a cittadini e turisti di seguire da vicino il tradizionale corteo marino previsto per giovedì 8 maggio.

Le imbarcazioni seguiranno la scia di Nave Cheradi, che trasporterà la statua del Santo Patrono, offrendo ai passeggeri una vista privilegiata dell’evento. Il percorso includerà il passaggio nel Canale Navigabile, sotto il Ponte Girevole e accanto al Castello Aragonese, fino al Molo Sant’Eligio. L’imbarco è previsto dalle 18.30 presso il Piazzale Democrate, dove sono disponibili ampi parcheggi. Durante la navigazione, una guida racconterà le tradizioni e gli aneddoti legati al culto di San Cataldo, arricchendo l’esperienza con curiosità storiche.

La società ha deciso di mantenere invariato il costo del biglietto a 15 euro, con gratuità per i bambini sotto i sei anni. I biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio vendite in via D’Aquino, nelle rivendite autorizzate al Servizio Idrovie e online attraverso il sito o l’App “KYMA”.

L’escursione si concluderà dopo lo sbarco della statua alla banchina del Castello Aragonese, da dove partirà la processione via terra, con il rientro delle motonavi al Piazzale Democrate.