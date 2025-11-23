Puglia, al voto 3,5 milioni di elettori per eleggere il presidente del Consiglio regionale

I pugliesi potranno votare fino alle 23 di oggi e lunedì fino alle 15.00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi

Sono 3.527.187 gli elettori pugliesi chiamati alle urne oggi (dalle 7.00 alle 23.00) e domani 24 novembre (dalle 7.00 alle 15) per eleggere il nuovo presidente della Regione che subentrerà a Michele Emiliano, e i 50 consiglieri regionali. Sono 4.032 le sezioni distribuite nelle sei circoscrizioni elettorali.

Quattro i candidati in campo: Antonio Decaro per il campo progressista, sostenuto da sei liste (PD, M5S, AVS, Per la Puglia, Decaro Presidente e Popolari con Decaro); Luigi Lobuono, per il centrodestra, sostenuto da 5 cinque liste (Fi, FdI, Lega con Udc e NPSI, Noi Moderati Civici per Lobuono e La Puglia con noi); Sabino Mangano, civico sostenuto dalla lista Alleanza civica per la Puglia, e Ada Donno, anche lei civica, sostenuta dalla lista Puglia Pacifista Popolare. Nelle ultime ore della campagna elettorale si sono susseguiti gli appelli al voto dei candidati contro l’astensionismo. Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura del seggi lunedì alle 15.00. (Ansa)