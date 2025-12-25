Puglia, Decaro: “Tornare per le feste non dovrà essere più un lusso”

“Lavorerò perché sia un diritto di tutti”

“Auguri a tutti i pugliesi. Auguri a chi non è potuto tornare per le feste, spero di poter lavorare già dai prossimi mesi per fare in modo che tornare durante i periodi di festa nella nostra regione non sia considerato un lusso ma sia un diritto di tutti”. È una parte del messaggio sui social con cui il presidente eletto della Regione Puglia, Antonio Decaro, si rivolge ai pugliesi, specie a quelli che a causa del rincaro dei prezzi dei biglietti di aerei e treni non sono tornati a casa per il periodo natalizio.

“Auguro buon lavoro alla Puglia perché il lavoro ci fa guardare con più fiducia al futuro”, aggiunge Decaro in maglione rosso, davanti all’albero di Natale. Lavoro che “permette alle donne di costruirsi un percorso di autonomia – sottolinea – permette ai giovani di scegliere di restare nella terra dove sono nati”.

“Auguri a tutte quelle persone che stanno lavorando in questi giorni assicurando la quotidianità alla nostra comunità e anche a quelli che stanno assicurando l’ospitalità alle migliaia di persone che ci vengono a visitare ogni giorno da più parti del mondo in questo periodo di vacanze”, prosegue Decaro che infine fa gli auguri a se stesso “che tra qualche giorno – dice – sarò proclamato e potrò lavorare per la nostra regione cercando di conquistare con impegno e determinazione ogni giorno la vostra fiducia”. “Auguri a tutti i pugliesi ovunque voi siate”, conclude. (Ansa)