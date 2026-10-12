Puglia, diminuiscono i reati denunciati: Taranto in calo di 662 casi

Secondo l’Indice della criminalità del Sole 24 Ore, nel 2025 le denunce scendono in quattro province su sei. In controtendenza Foggia e Brindisi, dove si registra un aumento

Calano in quattro province pugliesi su sei i reati denunciati nel 2025. Secondo la nuova edizione dell’Indice della criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati nel ministero dell’Interno, Bari si colloca al 49/mo posto a livello nazionale con un totale di 39.853 denunce, 3.271,8 ogni centomila abitanti, in diminuzione di 232 casi rispetto all’anno prima.

Taranto si trova all’88/mo posto con 14.644 denunce, 2.672,6 ogni centomila abitanti, in flessione di 662 casi rispetto al 2024. Quanto a Foggia, il capoluogo dauno è 23/mo – primo fra le province pugliesi – con 23.935 denunce (4.072,1 ogni centomila abitanti), in aumento di 1.006 casi rispetto a un anno prima. Lecce è 86/ma con 20.466 denunce totali (2.686,1 ogni centomila abitanti), in calo di 767. Brindisi è 75/ma a livello nazionale con 10.589 (2.834,1 ogni centomila abitanti), in aumento di 118. Infine Barletta-Andria-Trani si colloca al 60/mo posto con 11.559 denunce (3.074,8 ogni centomila abitanti), con una flessione di 355 casi (Fonte Ansa Puglia)