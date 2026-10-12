lunedì 12 Ottobre 26
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Ex Ilva, Fim-Fiom-Uilm: “Riuscita straordinaria degli scioperi, urgente convocazione a Palazzo Chigi”

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