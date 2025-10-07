martedì 7 Ottobre 25
CP

Puglia, “Global Sumud Flotilla”: Emiliano denuncia il governo israeliano

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, la Giunta regionale stanzia nuove risorse per l’ indotto

CP -
Triggiani: "Vogliamo ribadire che la Regione Puglia non si limita ad assistere le crisi industriali, ma le affronta con strumenti concreti e tempestivi" Sono state...
Read more

Taranto, chiusura momentanea del ponte Girevole

CP -
Stop alla viabilità notturna per lavori di manutenzione programmata Il Ponte Girevole di Taranto sarà chiuso al traffico pedonale e veicolare nelle notti dell’8 e del 9 ottobre,...
Read more

Taranto, l’ ASL organizza l’ open day per la salute mentale

CP -
L' appuntamento il 10 ottobre per sensibilizzare sul tema In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra ogni anno il 10 ottobre,...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand