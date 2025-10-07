Puglia, “Global Sumud Flotilla”: Emiliano denuncia il governo israeliano

Contestati i reati contro i cittadini italiani e pugliesi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace denominata “Global Sumud Flotilla. Almeno tre i pugliesi impegnati nella missione di pace diretta a portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza su piccole barche battenti bandiera italiana in acque internazionali.

In seguito alla diffusione a livello internazionale delle notizie riguardanti l’illegale sequestro e arresto da parte della forze armate israeliane di cittadini italiani, la Giunta regionale ha oggi deciso di sporgere denuncia nei confronti del Governo israeliano. “La consumazione di atti di violenza -ha dichiarato il presidente Emiliano- a bordo di imbarcazioni italiane e in danno di concittadini inermi, arbitrariamente sequestrati e condotti nelle carceri israeliane, assieme al sequestro e successivo affondamento delle stesse imbarcazioni, configurano reati gravissimi che ledono i valori e i principi fondamentali dello Statuto della Regione Puglia che è persona offesa e danneggiata dalle azioni criminali del governo di Israele”.