Puglia, presunti ritardi sulle case di comunità, verifiche della Corte dei Conti

La procura regionale della Corte dei Conti avrebbe aperto un fascicolo d’indagine per verificare l’esistenza di presunti ritardi nella costruzione delle case di comunità in Puglia, che sono strutture sanitarie.

Stando a quanto apprende l’ANSA da fonti della procura, la decisione sarebbe motivata dalla necessità di comprendere il reale stato di avanzamento dei lavori e, laddove si riscontrino ritardi, sul perché si siano verificati. Le case di comunità sono finanziate dalla Missione 6 del Pnrr e, dunque, soggette a tempistiche inderogabili con scadenza ad agosto 2026.

In Puglia è prevista la realizzazione di 120 case di comunità. A settembre scorso l’Agenas, nel report sul monitoraggio dell’avanzamento dei lavori, aveva segnalato dei ritardi ma la Regione Puglia aveva spiegato che le “attività programmate” erano “in linea con la pianificazione e secondo le tempistiche concordate”. (Ansa)