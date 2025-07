Puglia scommette sullo sport per l’inclusione: stanziati 600mila euro

La Regione destina fondi per il triennio 2025-2027 a progetti sportivi mirati al contrasto della povertà educativa e al sostegno di giovani in contesti svantaggiati. Contributi fino a 10mila euro

La Regione Puglia rafforza il suo impegno nel sociale con un nuovo piano di investimenti dedicato allo sport come strumento di inclusione. L’iniziativa, presentata dal Presidente Michele Emiliano insieme al consigliere delegato al Welfare Ruggiero Mennea, prevede lo stanziamento di 600mila euro distribuiti nel triennio 2025-2027, con una quota di 200mila euro per ciascun anno.

Il bando si rivolge specificamente a due categorie di Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) da almeno 12 mesi: le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) con sede legale o operativa in Puglia.

Prima di presentare la domanda, però, gli enti dovranno sottoscrivere un accordo con uno dei seguenti soggetti operanti in Puglia: Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva (inclusi quelli paralimpici); enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP; enti privati con esperienza nel settore sportivo.

Il bando si articola in due sezioni principali – sport acquatici e altre discipline sportive – e prevede cinque possibili linee di intervento: prevenzione del bullismo e cyberbullismo, educazione alimentare e stili di vita sani, inclusione dei minori con bisogni educativi speciali, educazione alla legalità, contrasto alle discriminazioni e integrazione di giovani migranti e residenti in aree marginali.

Per partecipare, i soggetti interessati dovranno presentare la loro candidatura via PEC all’indirizzo sportinclusivo.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it, nel periodo compreso tra le ore 10:00 del 5 agosto e le ore 12:00 del 18 settembre 2025. La documentazione richiesta include l’istanza di partecipazione, l’atto di impegno per la partnership, la scheda progetto con piano economico e una dichiarazione sostitutiva per i requisiti dei partner.

“Questo investimento riflette lo spirito progressista che ha sempre contraddistinto la nostra amministrazione – ha dichiarato Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente per l’attuazione del Piano per Taranto – Puntiamo a contrastare la povertà educativa attraverso un approccio integrato che coinvolge politiche sociali, educative, sanitarie e culturali, concentrandoci in particolare sulle aree che presentano maggiori criticità socioeconomiche.”