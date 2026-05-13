Pulsano, Istituita in Puglia la prima “Giuria di Comunità per l’AI”

Comune di Pulsano, CONFAPI Taranto e Fondazione ENIA hanno siglato un Protocollo d’Intesa che riconosce alla cittadinanza un ruolo attivo nella valutazione, nell’indirizzo e nel controllo dell’Intelligenza Artificiale. Fra le prime in Italia, l’iniziativa è finora l’unica ad esser stata adottata nel territorio regionale

Creare un presidio sempre a disposizione delle collettività, delle imprese e delle Istituzioni capace di guidarle, coinvolgerle e coadiuvarle sia nell’utilizzo etico delle tecnologie di intelligenza artificiale sia nella valutazione dell’impatto sociale che le stesse possono determinare. E’ l’obiettivo primario che si prefigge il Protocollo d’Intesa, siglato dal Comune di Pulsano, CONFAPI Taranto e Fondazione ENIA (Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale), proprio attraverso la realizzazione della cosiddetta “Giuria di Comunità per l’AI”, un modello partecipativo che, avvalendosi dell’ausilio di esperti, mette i cittadini al centro delle scelte tecnologiche con il chiaro obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale, un bene comune, spiegabile, accessibile e trasparente.

Si tratta di un’iniziativa di grande rilevanza per il territorio ionico, non solo perché è fra le prime in Italia e, al momento, l’unica in assoluto ad essere stata adottata in Puglia con il coinvolgimento di un’Amministrazione Pubblica, ma anche perché rappresenta un passaggio fondamentale nell’ambito di una trasformazione industriale che, in particolare a Taranto, non può procedere separatamente da quei sistemi e tecnologie informatiche innovativi che l’AI può fornire.

Il Protocollo d’Intesa è stato approvato alcuni giorni fa, con apposita delibera, dalla Giunta comunale di Pulsano che ha dato via libera alla scelta di governare l’intelligenza artificiale (che, va evidenziato, non potrà mai sostituire l’intelligenza umana) come una vera e propria “infrastruttura sociale” che riconosce alla cittadinanza un ruolo attivo nella valutazione, nell’indirizzo e nel controllo dell’AI senza che le decisioni siano lasciate esclusivamente ad esperti del settore, il tutto in modo da favorire la realizzazione dei bisogni reali della collettività. Ed è anche per questo motivo che l’istituzione delle “Giurie di Comunità per l’AI” dovrebbe essere presa in considerazione anche da altri Enti comunali, come quello di Taranto.

“Questo accordo -dichiara il presidente di CONFAPI Taranto. Ing. Fabio Greco- è il segnale di quanto la nostra Associazione sia sempre attenta a promuovere tutto ciò che può portare benefici al territorio. Viviamo in un epoca di profondi cambiamenti e sta a noi sapere come poterli governare. La mia opinione è che l’utilizzo dell’AI, che dovrà in ogni caso rimanere uno strumento al servizio delle persone e non il contrario, potrà apportare contributi importanti in numerosi ambiti, come, ad esempio, quello industriale, quello per lo sviluppo di nuove economie territoriali o per la formazione di nuove competenze.

E ritengo sia essenziale che in questo percorso virtuoso siano presenti anche le Amministrazioni pubbliche. A tal proposito, approfitto per ringraziare il sindaco di Pulsano, avv. Pietro D’Alfonso, che ha creduto in un’iniziativa che non sarebbe stata praticabile senza la partecipazione di ENIA e l’impegnativo lavoro che ha visto coinvolte le professionalità presenti in CONFAPI.”